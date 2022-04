Stiri pe aceeasi tema

- Impotriva numitei Udrea Elena Gabriela a fost emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 44 din 05.06.2018 de catre Tribunalul București - Secția I Penala, fiind condamnata la 6 ani inchisoare pentru savarșirea infractiunilor de luare de mita si abuz in serviciu.Elena Udrea a fost condamnata…

- Elena Udrea, condamnata definitiv joi la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, ar fi plecat din țara, au declarat surse oficiale, potrivit HotNews. Polițiștii au mers la locuința acesteia, insa nu au gasit-o, pentru a pune in executare mandatul de executare a pedepsei. Elena Udrea a fost condamnata…

- Elena Udrea a fost condamnata joi de Inalta Curte de Casație la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, potrivit sentinței pronunțate de complet in sala de judecata. Decizia e definitiva. Instanța a respins constestația in anulare și a menținut sentința de 6 ani inchisoare.Elena Udrea trebuie sa plateasca…

- Polițiștii nu au gasit-o acasa pe Elena Udrea, la casa din Corbeanca, unde s-au deplasat in cursul dupa-amiezei de joi pentru a pune in executare sentința Inaltei Curți de condamnare la inchisoare in dosarul Gala Bute, au declarat pentru G4Media.ro surse polițienești. Avocatul Elenei Udrea a declarat…

- De pe cele mai inalte trepte ale puterii, din postura de prietena apropiata a președintelui Traian Basescu, de ministru ultrapotent și, la un moment dat, de deputat de Neamț, mai precis de Roman, Elene Udrea eșueaza intr-un prim dosar la pușcarie, condamnata la 6 ani cu executare in deja celebrul dosar…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Justitie si Casatie a Romaniei sunt asteptati azi sa se pronunte in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, este acuzat de luare de mita si de fals in declaratii trei infractiuni . Tot in prezenta cauza, fostul senator Alexandru…

- „Instanta de control judiciar constata ca nu exista probe care sa lege incheierea contractelor de publicitate de castigarea licitatiei sau care sa demonstreze existenta unei intelegeri prealabile intre inculpatii C. (Eduard Martin – n.r.) si A. (Radu Mazare – n.r), intermediata, eventual, de inculpatul…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare a fost condamnat definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani inchisoare cu executare pentru luare de mita si conflict de interese in dosarul „Polaris”, noteaza Agerpres. Initial, in martie 2019, Mazare a primit o condamnare…