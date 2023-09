Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor , promite ca formațiunea pe care o conduce nu va semna motiunea de cenzura pregatita de Opoziție daca Guvernul va tine cont de propunerile lor privind masurile fiscale. In același timp, liderul UDMR nu ezita sa critice masurile din Planul Austeritații, discutate, in…

- Intre PNL și AUR se desfașoara negocieri politice pentru votarea unei viitoare Moțiuni de cenzura impotriva guvernului Ciolacu, dezvaluie Ramona-Ioana Bruynseels, fosta candidata a lui Dan Voiculescu la președinție, inscrisa recent in AUR. Ea susține ca George Simion le-a marturisit apropiaților despre…

- Insa separat, sunt slabe șansele sa stranga numarul necesar de semnaturi. Cei de la AUR au facut apel la toate formațiunile politice sa le susțina documentul.Un cuvant de spus va avea și UDMR, care se afla pana acum cateva luni la guvernare, alaturi de coaliția PSD - PNL. Pentru ca motiunea de cenzura…

- Insa separat, sunt slabe șansele sa stranga numarul necesar de semnaturi. Cei de la AUR au facut apel la toate formațiunile politice sa le susțina documentul.Un cuvant de spus va avea și UDMR, care se afla pana acum cateva luni la guvernare, alaturi de coaliția PSD - PNL. Pentru ca motiunea de cenzura…

- UDMR va lua o decizie in privinta motiunii de cenzura dupa ce va analiza textul oficial pe baza caruia Guvernul isi va angaja raspunderea, a declarat, marti, pentru stiripesurse.ro, purtatorul de cuvant al formatiunii, deputatul Csoma Botond.„Asteptam varianta finala. Am vazut ca in ultimele saptamani…

- Catalin Drula, președintele USR, a anunțat pe Facebook ca oprirea creșterii taxelor va fi prioritatea USR in noua sesiune parlamentara. Drula anunța ca USR va depune moțiune de cenzura daca Guvernul Ciolacu va crește taxele. „Prioritatea noastra principala va fi sa luptam impotriva creșterii abuzive…

- Oprirea creșterii taxelor va fi prioritatea USR in noua sesiune parlamentara, afirma Catalin Drula, președintele USR. El anunța ca USR va depune moțiune de cenzura daca Guvernul Ciolacu va crește taxele. Și AUR a anunțat o moțiune de cenzura.„Prioritatea noastra principala va fi sa luptam impotriva…

- Angajații din Sanatate au beneficiat in ultimii ani de majorari semnificative ale drepturilor salariale in comparatie cu alte categorii de angajati din sistemul public. Cu toate acestea, Guvernul Ciolacu a aprobat vineri o Ordonanta de urgenta care prevede majorari salariale pentru toate categoriile…