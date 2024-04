Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Umanist Social Liberal a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, listele pentru alegerile europarlamentare. Presedintele executiv al PUSL, Cristian Popescu Piedone, a declarat ca au fost stranse pentru alegerile europarlamentare 310.000 de semnaturi. „Le-am depus astazi, am intrat, ne-am…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus luni, la Biroul Electoral Central, lista de candidati pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie. Lista este deschisa de Cristian Terhes, Claudiu Tarziu si Gheorghe Piperea.

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Alianța Dreapta Unita (ADU), formata din USR, PMP și FD, și-a depus lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie. La eveniment, Catalin Drula, președintele USR, a acuzat PSD și PNL ca batjocoresc democrația și exercita o putere corupta și abuziva.…

Comunicat de presa | Alianța Dreapta Unita a depus peste 530.000 de semnaturi pentru candidaturile la alegerile europarlamentare. Lista completa a candidaților

- George Lupu (www.b1tv.ro) Alianța PSD-PNL depune, vineri, la Biroul Electoral Central lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie. La BEC au ajuns liderii coaliției, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, insoțiți de candidații PSD și PNL pentru alegerile din 9 iunie. Alianța PSD-PNL…

- Alianta PSD-PNL a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, lista comuna de candidati pentru alegerile europarlamentare. ”Eu am mare incredere in acest demers si sunt convins ca si cetatenii Romaniei vad in aceasta lista comuna un angajament al celor doua partide pentru Romania”, a afirmat liderul…

- Surpriza cea mai mare este ca Ramona Chiriac , șefa Reprezentanței Comisiei Europene la București, nu mai apare in fruntea listei candidaților la europarlamentare, așa cum se anunțase. Conducerea PNL a stabilit astazi o noua lista a candidaților pentru alegerile europarlamentare. De pe cea veche a disparut…

- Vineri a avut loc un vot in Consiliul Permanent al UDMR in legatura cu desemnarea candidatilor Uniunii pentru alegerile europarlamentare. Pe primele doua locuri pe lista se afla actualii eurodeputați ai Uniunii, Winkler Iuliu și Vincze Lorant, iar locul al treilea este ocupat de Szilagyi Dora, vicepreședinte…