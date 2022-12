Stiri pe aceeasi tema

Occidentul cauta "sa imparta" Rusia in Ucraina, a denuntat Vladimir Putin duminica, in ziua Craciunului, in timp ce ofensiva militara a Kremlinului in tara vecina care dureaza de zece luni are drept scop, afirma presedintele rus, "unirea poporului rus", relateaza AFP, potrivit news.ro.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a pledat, la Minsk, pentru intensificarea relatiilor cu Belarusul, in timp ce omologul sau, Aleksandr Lukasenko, a afirmat ca ambele tari sunt deschise negocierilor cu Occidentul, anunța Mediafax.

Electricitatea a fost restabilita in al doilea oras ca marime al Ucrainei, Harkov, si in regiune, a anuntat guvernatorul acesteia, a doua zi dupa ce ultimul val de atacuri cu rachete al Rusiei a vizat reteaua electrica a tarii, relateaza The Guardian.

In Ucraina, ca urmare a loviturilor masive ale Rusiei, 40% din instalațiile rețelei de inalta tensiune au fost avariate. Ucrainenii ar trebui sa se pregateasca pentru restricții semnificative in aceasta iarna, afirma prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmihal, pe pagina sa de Facebook.

Ocupanții ruși folosesc arme chimice impotriva armatei ucrainene. Grenade K-51 cu o substanța toxica - Cloropicrina - au fost aruncate asupra pozițiilor soldaților ucraineni din regiunea Donețk - a transmis, luni, Serviciul de Frontiera al Ucrainei, relateaza RBC, potrivit RADOR.

Vladimir Putin se intalnește frecvent cu Alexander Lukașenko și incearca sa-l convinga sa se alature Rusiei in razboiul sau impotriva Ucrainei, a declarat Vadym Skibitsky, șef adjunct al serviciilor secrete militare din Ucraina, noteaza Kyiv Independent.

Seful adjunct al Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksi Hromov, avertizeaza ca armata rusa ar putea bombarda masiv teritoriul ucrainean de ziua presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, care implineste, vineri, 70 de ani.

Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei raporteaza ca, in noaptea de miercuri spre joi, artileristii ucraineni și unitatile de rachete au lovit 25 de ținte ale armatei ruse, distrugand mai multe posturi de comanda, un depozit de muniții și poziții inamice.