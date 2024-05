Cristian Staver, tanarul de 27 de ani, care a fost accidentat grav in Chișinau, la inceputul lunii iulie 2023, inca se afla la tratament in Turcia, unde a fost transportat cu avionul in septembrie anul trecut. Logodnica lui, care ii este in permanența alaturi, a declarat, pentru UNIMEDIA, ca tanarul a fost supus unei noi intervenții chirurgicale, dar deocamdata, nu se poate ridica din pat. Catalina Volentir ne-a spus ca pana acum s-au cheltuit peste 300 de mii de euro pentru operații și reabilitare, o suma enorma pentru familia lor, care nu lasa mainile in jos și solicita ajutorul oamenilor buni…