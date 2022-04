De la interventia Rusiei in Ucraina, 3.640.000 de persoane au parasit tara, dar peste un milion s-au intors deja, a relatat sambata, intr-un mesaj video, ministrul ucrainean de interne, Denis Monastirski, citat de Agerpres. „In intreaga perioada de la izbucnirea razboiului (in 24 februarie) si pana in prezent, 3.640.000 de persoane au plecat din Ucraina, […] The post Ucrainenii se intorc acasa. Ministru: peste 1,1 milioane de refugiați au revenit in țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .