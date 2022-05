Ucrainenii, pregătiți să piloteze celebrele Thunderbolt, care „vânează” tancuri și blindate Militarii ucraineni invața sa foloseasca cele mai noi arme și echipamente, inainte ca ele sa fie livrate de statele occidentale catre Ucraina ca partea a asistentei militare pe care acestea o ofera. Potrivit ministrului ucrainean al Apararii, Oleksi Reznikov, o parte dintre pilotii ucraineni urmeaza sa participe la cursuri de pregatire si instruire care sa […] The post Ucrainenii, pregatiți sa piloteze celebrele Thunderbolt, care „vaneaza” tancuri și blindate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a avertizat cu un „raspuns proporțional” imediat daca Marea Britanie continua sa „provoace direct” Ucraina sa atace ținte din Rusia, relateaza Reuters. Moscova a citat declarații ale ministrului britanic al forțelor armate, James Heappey, care a afirmat ca Marea Britanie susține…

- Ucraina urmeaza sa primeasca ”in zilele urmatoare” armament greu – inclusiv tancuri de lupta – din partea partenerilor sai din Europa de Est, a anuntat, joi ministrul german al Apararii, Christine Lambrecht, relateaza AFP. ”Este vorba despre tancuri de lupta, vehicule blindate sau alte posibilitati,…

- Polițiștii de frontiera au depistat, miercuri, patru cetațeni ucraineni care au intrat ilegal in țara, in timpul unui zbor de patrulare cu elicopterul. Ucrainenii au fost observați in zona localitatii de frontiera Dersca, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera de stat din Ucraina in Romania.…

- Rușii pretind ca au fost atacați pe teritoriul lor. Ucrainenii ar fi lovit un depozit de armament. Atacul ar fi avut loc langa Belgorod, localitate aflata la mai puțin de 20 de kilometri de granița cu Ucraina, transmite Nexta. Potrivit ucrainenilor, din depozitele aruncate in aer se aprovizionau cu…

- Ucrainenii sustin ca soldatii rusi sunt tot mai debusolati si sunt tentati sa isi cedeze tehnica de lupta, contra unor sume consistente. Un militar rus și-ar fi predat tancul ucrainenilor pentru o recompensa de 10.000 de dolari, susține un oficial al Ministerului de Interne din Ucraina. Consilierul…

- O inregistrare video care circula de vineri pe rețelele de socializare prezinta imagini dramatice dintr-o ambuscada, in care se vad blindate pe o șosea, atacate cu rachete antitanc. Soldații din blindate incearca sa fuga, dar se vid focuri de arma indreptate spre ei. #Ukraine: Very dramatic footage…

- Hotii din Kiev, care jefuiesc casele parasite ale oamenilor fugiti din calea bomardamentelor, sunt prinsi de ucrainenii ramasi in oras, legati de stalpi si batuti cu bete. Pe langa faptul ca nu mai au de unde sa cumpere mancare sau apa ori alte produse de care au nevoie, ucrainenii, care nu au plecat…

- In media ucrainiene au aparut informații și filmari care arata soldați ruși care au inceput sa se predea in masa, informeaza cei de la Nexta. In materialul video sunt prezentați soldați ruși care s-au predat deja ucrainenilor. Coincidența sau nu, aceste informații vin la scurt timp dupa ce ministrul…