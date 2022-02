Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de cetațeni ai Ucrainei au trecut granițele in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele, dar se afla inca in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat Inaltul Comisariat al ONU pentru refugiati, potrivit Reuters.

- Tot mai mulți maramureșeni iși ofera gratuit casele pentru a adaposti familii de ucraineni care au fugit din calea unui razboi pe care ei nu l-au cerut sau vrut. Pe rețelele de socializare sunt tot mai des postate anunțuri legate de acest gen de ajutor oferit de maramureșeni din Maramureșul Istoric.…

- Cateva mii de ucraineni au trecut in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele și sunt dezradacinați in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat joi agenția ONU pentru refugiați.

- Presa ucraineana a dat publicitatii imagini de la punctul de trecere Porubne, aflat la granita dintre Ucraina (zona Cernauti) si nordul Romaniei (Siret). In fotografii si clipuri se observa sute de oameni care asteapta sa treaca frontiera.

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia determina populatia ucraineana sa paraseasca in masa tara aflata in razboi.Astefl, mii de oameni panicati de inceperea conflictului militar au stat, joi, la cozi interminabile la frontiera dintre Ucraina si Romania, in zona localitatii Tereblecea, pentru a parasi, pe…

- Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, se afla in aceste moment in Ucraina, unde astepta reluarea campionatului, programata pentru acest weekend, insa vor fi amanate. Lucescu, 76 de ani, a fost contactat de jurnaliști pentru a afla cum se simte, in urma bombardamentelor din aceasta dimineața și…

- Președintele SUA, Joe Biden, reacționeaza la declarația lui Vladimir Putin, care a autoritzat operațiuni militare de amploare in Ucraina. Joe Biden susține ca toți vor fi solidari cu Ucraina și arata ca Vladimir Putin este singurul responsabil pentru victimele acestui razboi. Fii la curent…

- Peste 15000 de oameni și 100 de companii au decis sa se implice și sa construiasca, exclusiv din donații și sponsorizari, Centrul Pediatric Național Maria Beatrice – un Concept Nou in Romania pentru terapia prematurului, paralizie cerebrala, afecțiuni post-traumatice și post-operatorii copii. Tratamente…