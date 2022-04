„Ucrainenii folosesc civilii ca scuturi umane” - acoperirea rușilor pentru a pune la cale un nou masacru „Atrocitațiile rușilor din Bucea au fost un șoc pentru intreaga lume. Armata „eliberatorilor” a aratat clar de ce este cu adevarat capabila: copii uciși cu mainile legate, femei violate, trupuri mutilate de barbați... Raul iși acopera cinic acțiunile cu fabule stupide despre naziști. Prin urmare, principala sarcina a propagandei ruse de astazi este de a distrage atenția publicului cat mai mult posibil - atat internațional, cat și intern. Pentru aceasta, scenariile pentru noi masacre au deja au fost concepute, iar propagandiștii ruși pregatesc terenul potrivit. In special, sunt „aruncate” in campul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 40. Trupele ruse s-au retras din mai multe zone ale Ucrainei, in timp ce fortele ucrainene descopera imagini de cosmar in locurile ocupate de rusi. Sute de civili au fost executati in orasele din regiunea Kiev. Intre timp, Rusia co

- Forțele rusești continua sa faca progrese lente, dar constante în Mariupol, intrând în centrul orașului joi, dar au efectuat puține operațiuni ofensive în alte parți ale țarii, afirma Institutul pe Studiul Razboiului în evaluarea privind situația invaziei ruse, publicata…

- Statul Major al Armatei ucrainene noteaza în buletinul de presa zilnic publicat miercuri pe contul oficial de Facebook ca armata rusa ar putea implica în razboiul din Ucraina și trupele staționate în regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova, scrie punctul.md. …

- Razboiul dintre Rusia si Ucraina avanseaza periculos in zona de la Cernobil, aflata foarte aproape de Donetk. Trupele de ocupație rusa incearca sa puna mana pe centrala nucleara de la Cernobil care mai are un reactor funcțional, transmite antena3.ro „Armata ucraineana isi da viata pentru ca tragedia…

- Trupele ruse au patruns in regiunea ucraineana Herson, limitrofa peninsulei Crimeea, anexata ilegal de Rusia de la Ucraina in 2014, a informat joi Paza de Frontiera a Ucrainei. "In prezent, se observa miscari de echipament militar in peninsula de la frontiera administrativa", a anuntat institutia ucraineana…

- Comandantii militari rusi au primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, conform unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS. In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost atribuite.…

- Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice, Rating, pe 16 și 17 februarie, ucrainenii nu par, in continuare, convinși de un atac al Rusiei. Doar 19% dintre ei cred ca probabilitatea unui atac este mare.Alți 33% cred ca aceasta este una medie, iar 20% – una mica. 25%…

- In vestul liniștit al Ucrainei, doar 14% cred ca invazia rusa este iminenta, in timp ce, in est, procentul urca pana la 42%, arata un sondaj citat de agenția ucraineana de știri Unian. Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice „Rating” pe 16 și 17 februarie, ucrainenii…