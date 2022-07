Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina susține ca rușii promit bani pentru informații despre „patrioții” Ucrainei care nu au plecat din Herson. De asemenea, rușii ar cauta angajați activi ai Serviciului de Informații și Securitate al Ucrainei, ai apararii teritoriale, ai militarilor forțelor armate care au ramas in Herson sau…

- Statul Major al Forțelor Armate al Ucrainei a anunțat intr-o postare pe Facebook, ca Rusia efectueaza „mobilizare forțata” in zonele pe care le ocupa in regiunea Donețk, informeaza Newsweek . In raportul armatei ucrainene se noteaza ca decizia Rusiei de a obliga oamenii sa intre in serviciul militar…

- Presedintele Volodimir Zelenski a laudat marti seara „puterea supraomeneasca” a trupelor ucrainene in lupta tarii impotriva armatei ruse invadatoare, transmite dpa. „Sunt recunoscator tuturor protectorilor nostri care riposteaza si dau dovada de o putere cu adevarat supraomeneasca pentru a alunga armata…

- In zona ocupata a regiunii Herson a avut loc un schimb de focuri intre soldatii buriati (proveniti din regiunea rusa Bureatia) si cecenii kadyroviti. Conflictul a fost cauzat de distribuirea bunurilor jefuite si lipsa dorintei de a trece la ofensiva. Buriatii au refuzat sa lupte in timp ce kadyrovitii…

- O inregistrare publicata pe Twitter de canalul Nexta arata doi preoți ruși care zboara intr-un elicopter militar deasupra orașului Stari Oskol, din regiunea Belgorod, purtand o icoana și Lumina Sfanta de Paște. Miercuri dimineața, in zona aflata la aproximativ 40 de kilometri nord de granita cu Ucraina…

- Potrivit Direcției de Informații a Ministerului Apararii, forțele armate ale Ucrainei au lovit un post de comanda rus in apropiere de capitala regionala ocupata Herson, ucigand doi generali ruși și ranind unul. Forțele armate ale Ucrainei au dat o lovitura zdrobitoare postului de comanda avansat al…

- Doi generali ruși au fost uciși și un altul grav ranit pe 22 aprilie, cand armata ucraineana a atacat un post de comanda avansat al Armatei 49 a Rusiei, din regiunea Herson. Informația a fost publicata pe pagina de Facebook a Direcției de Informații a Ministerului Apararii din Ucraina (GUR) „La 22 aprilie…

- Soldații ruși mobilizați in in armata sunt dotați cu veste antiglonț inutilizabile, transmite Direcția Principala de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei, informeaza agenția UNIAN . Potrivit Ministerului Apararii de la Kiev, pe 12 martie, Caile Ferate Ruse au livrat soldaților ruși 5.006 veste…