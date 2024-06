Stiri pe aceeasi tema

- Hackerii Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev au atacat serviciile electronice ale mai multor ministere din Federatia Rusa, scrie RBC, relateaza Rador Radio Romania.

- Ministrul ceh de externe Jan Lipavski a declarat joi presei ca tara sa este de acord ca Ucraina sa foloseasca de asemenea in atacuri asupra Rusiei armele pe care i le furnizeaza, dupa indemnul in acest sens formulat de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a starnit controverse printre…

- Un atac cu drone ucrainene a avariat infrastructura energetica și a provocat intreruperi de energie electrica in regiunea Oriol, in centrul Rusiei, a declarat guvernatorul regional Andrei Klicikov, potrivit Rador Radio Romania.

- Publicatia ucraineana kyivpost.com relateaza, citand surse din Directia Principala de Informatii (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev, ca partidul parlamentar romanesc AUR, prezentat ca ”partid pro-rus”, ar putea lansa in curand ”o serie de provocari informationale anti-ucrainene” avand ca scop…

- Un avion militar rus care se intorcea dintr-o misiune de lupta, s-a prabușit, vineri, in regiunea Stavropol din sudul Rusiei. Surse din Fortele de Aparare ale Ucrainei au declarat ca bombardierul rus Tu-22MZ a fost doborat ca urmare a unei operațiuni desfasurate de Direcția Principala de Informații…

- Direcția Principala de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev a anunțat, sambata, ca, in regiunea rusa Rostov, a fost aruncata in aer o conducta folosita de rusi pentru pomparea produselor petroliere in cisterne in scopuri militare, noteaza Ukrinform, potrivit Rador Radio Romania.