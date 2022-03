Ucrainenii atacă mașinile rușilor cu mâinile goale! VIDEO Ucrainenii de rand se opun blindatelor și ataca mașinile rușilor intr-un oraș din estul țarii " #Kupyansk is #Ukraine ???????? "Despite the mayor of the city surrendered the city to #Russians , the inhabitants of the city took to the streets to show the enemy that our people cannot be defeated just like that. pic.twitter.com/JLp2lQPi89 — Alejandro I.V (@IglesiasVilches) March 1, 2022 Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata Rusiei a intrat in orașul ucrainean Kupiansk și difileaza cu blindatele pe strazile orașului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Ucrainenii incearca sa opreasca cu mainile goale tancurilor rusești care inainteaza spre localitațile lor. Imagini impresionante au fost surprinse, luni, in satul Senikovo, regiunea Cernihiv.

- Supermarketurile din Kiev s-au redeschis, luni dimineața, dupa doua zile in care au fost inchise din cauza interdicțiilor de circulație. Inca de la primele ore ale zilei, cozi uriașe s-au format in fața magazinelor cu alimente și alte produse de baza.

- Nepotul acestuia a transmis, pe twitter, ca invadatorii nu vor caștiga, sunt panicați. „Bunicul meu este bine”, a transmis acesta.Наш народ не победить!!!Враги в панике,прячутся и боятся)(с дедом все в порядке) pic.twitter.com/UnNLqMWiL2 — Аслан (@antiputler_news) February 27, 2022

- Imagini cutremuratoare au fost filmate in Ucraina, unde un barbat s-a aruncat cu mainile goale in fața tancurilor rusești, intr-o incercare disperata de a opri invazia. The post Ucrainenii opresc tancurile rusești cu mainile goale. Imagini virale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…

- Imaginile publicate de compania Maxar arata o mobilizare importanta de elicoptere in apropierea localitații Chojniki, peste 90 de elicoptere fiind parcate pe o șosea intr-un șir ce se intinde pe mai mult de 8 kilometri.Satellite imagery shows Russians preparing for a major airborne assault into Ukraine…

- Imagini virale pe rețelele de socializare cu o tanara care se baga in namol pana la gat, chiar daca este imbracata in fusta. Ea nu se teme sa se murdareasca și face o adevarata demonstrație de perspicacitate și intuiție, relateaza ro-viral.video. Dupa minute bune de cautare, ea reușește sa surprinda…

- President Klaus Iohannis reiterated, at the European Council meeting taking place in Brussels on Thursday, the need to strengthen security and defense in the Black Sea area and expressed his concern about the deteriorating security situation on the borders of Ukraine, calling for a united and firm…