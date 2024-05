”In 40 de ani, nu am auzit niciodata atat de mulți pacienți plangandu- se de oboseala”, spune dr. Christian Recchia, medic internist, binecunoscut in Franța. „Domnule, sunt epuizat, sunt zdrobit, nu mai pot merge, ma doare peste tot, nu mai pot dormi, nu imi mai este foame, sunt extrem de obosit” . Alertat de aceasta […] The post Majoritatea pacienților mei se plang de oboseala extrema. Constatarea unui medic appeared first on Puterea.ro .