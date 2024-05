Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE… Judecatoria Vaslui a hotarat sa mențina masura controlului judiciar in dosarul viceprimariței de la Codaești, Lenuța Damian, acuzata ca și-a falsificat diploma de studii. Profesoara de Limba și literatura romana la Liceul “Ștefan cel Mare” Codaești, aceasta este acuzata de savarșirea infracțiunilor…

- DONATIE… Peste doua mii de calculatoare reconditionate de catre Ateliere Fara Frontiere vor fi donate in prima parte a editiei Dam Click pe Romania 2024, catre 152 de institutii educationale din 37 de judete ale tarii. In Vaslui vor ajunge 180 calculatoare care vor fi distribuite catre urmatoarele unitati…

- LA CELE VESNICE… Doliu in comuna Muntenii de Sus. A incetat din viata profesoara Georgeta Salgau, un om deosebit, devotat profesiei de cadru didactic. In cele peste trei decenii de activitate (1981-2018) la Școala Gimnaziala din Muntenii de Sus, a invatat zeci de elevi tainele limbii si literaturii…

- REZULTATE… O eleva din Vaslui a obtinut o Mentiune a Ministerului Educatiei la Olimpiada de limba si literatura romana – gimnaziu. Se numeste Natalia-Maria Timofte, este in clasa a V-a la Scoala Gimnaziala „Constantin Parfene” si a participat pentru prima data la o olimpiada nationala. „Suntem onorati…

- PE ULTIMA SUTA DE METRI…AUR la Vaslui face cea mai importanta achizitie. L-a atras in randurile sale pe unul dintre cei mai hotariti fermieri din judet, care lucreaza 3.500 de hectare in zona comunelor Dimitrie Cantemir, Hoceni si Vutcani. Are 34 de ani de antreprenoriat, a dezvoltat o firma solida…

- EXERCIȚIU… Școala Gimnaziala „Alexandra Nechita” Vaslui a fost evacuata, astazi, de urgența in cadrul unui exercițiu de alarmare. Pompierii au simulat intervenția in cadrul unui cutremur urmat de incendiu. „In cadrul exercițiului s-au urmarit: managementul situației create (gestionata de personalul…

- NEINȚELEGERI… Scene incredibile marți la Școala Gimnaziala „Elena Cuza” din Vaslui. Un profesor de matematica a sunat la 112, reclamand ca este agresat de colegi. Dupa ce au ajuns la fața locului, barbatul le-a spus polițiștilor ca nu a fost agresat, insa, in urma cu ceva timp, a depus o plangere de…

- EXAMEN… Elevii de clasa a XII-a, respectiv a XIII-a, au susținut astazi prima proba la simularea pentru Bacalaureat, ce la Limba și literatura romana. Primele doua subiecte au fost aceleași pentru toți elevii, in timp ce subiectul al III-lea a fost diferit: cei de la Real au avut de prezentat particularitațile…