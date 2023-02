Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a lansat vineri 106 rachete asupra infrastructurii civile din Ucraina, dintre care 76 rachete de croaziera, a anunțat pe Telegram comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valery Zaluzhny. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Valeri Zalujni, șeful Forțelor Armate din Ucraina, spune ca rachete rusesti Kalibr au trecut frontiera de stat a Ucrainei cu R. Moldova, ajungand pana in spațiul aerian romanesc. Totuși, MAI neaga informația. Intr-o informare, transmisa cu puțin timp inainte, MAI a precizat ca radarele armatei romane…

- Militarii uneia dintre brigazile mecanizate ale Forțelor Armate ale Belarusului au inceput sa reactiveze echipamentele din depozitul pe termen lung, transmite RBC-Ucraina cu referire la mesajul Ministerului Apararii din Belarus. „Ca parte a activitaților comune de coordonare a luptei ale gruparii regionale…

- Forțele de ocupație rusești au pierdut deja peste 119.000 de militari de cand a inceput invazia in Ucraina. Forțele de aparare au ucis aproape 800 de invadatori ruși numai in ultimele 24 de ore. Acest lucru a fost raportat astazi, 20 ianuarie, de catre Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.…

- Peste 70 de rachete lansate de ruși au atacat ținte din Ucraina in ultimele 24 de ore, au anunțat reprezentanții armatei ucrainene. Atacurile au vizat in special orașele din estul țarii. Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene a anunțat ca peste 70 de atacuri cu rachete au fost raportate…

- Forțele de securitate ucrainene au identificat și au impiedicat o schema de revanzare a produselor alimentare destinate Forțelor Armate ale Ucrainei, in valoare totala de peste 2 miliarde de grivne (mai mult de 54,6 milioane de dolari), a anuntat, luni, serviciul de presa al Biroului de Stat de Investigații…

- Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei a declarat marti ca aproximativ 500 de soldati rusi au fost ucisi sau raniti intr-un atac in apropiere de Ciulakivka, un oras din regiunea Herson, in sudul Ucrainei, care ar fi avut loc in ajunul Anului Nou, relateaza CNN. Fii la curent…

- Ocupantii rusi au lansat un atac masiv cu rachete asupra instalatiilor de infrastructura critica ale Ucrainei. In total au fost lansate peste 70 de rachete, iar Fortele de Aparare ale Ucrainei au doborat peste 60 de rachete inamice. Declaratia a fost facuta de Fortele Aeriene ale Fortelor Armate ale…