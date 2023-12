Stiri pe aceeasi tema

- Criticata sever dupa ce la Roland Garros a refuzat sa dea mana cu belarusa Aryna Sabalenka, ucraineanca Marta Kostyuk a ajuns din nou in centrul atenției, dupa ce a refuzat sa joace finala unui turneu demonstrativ.

- Jucatoarea ucraineana Marta Kostiuk a renuntat la finala turneului demonstrativ de la Bourg-de-Peage impotriva rusoaicei Mirra Andreeva de duminica, din cauza contextului geopolitic, relateaza L'Equipe.Din cauza invaziei rusilor in Ucraina, Marta Kostiuk (21 de ani, nr. 39 mondial), nascuta la Kiev,…

- Orasul spaniol Gijon, din provincia Asturia, va organiza un turneu masculin de tenis ATP 250, in perioada 3-9 noiembrie a anul viitor, in urma unui acord intre Consiliul local si compania Watergen, detinatoarea drepturilor pentru Kremiln Cup, care insa nu se poate juca in Rusia din cauza sanctiunilor…

- Targumureșeanca Szocs Bernadette participa, in perioada 15-17 decembrie, la finala circuitului mondial de tenis de masa de la Nagoya, din Japonia, competiție ce reunește cele mai bune 16 jucatoare de tenis de masa din lume. Bernadette, locul 12 in ierahia mondiala, va juca in optimi contra chinezoaicei…

- Novak Djokovic si coechipierii sai din echipa sarba de Cupa Davis au refuzat sa sustina un test antidoping inainte de victoria lor in sferturile de finala, joi, impotriva Marii Britanii (2-0), inainte de a se supune acestuia dupa intalnire, potrivit Marca, scrie AFP, citata de Agerpres.Decisiv in calificarea…

- FIFA a anuntat, miercuri, ca a ridicat interdictia impusa Rusiei de a participa la competitiile internationale de fotbal, permitand echipelor de juniori si junioare sub 17 ani din aceasta tara sa concureze, informeaza Reuters.Decizia vine dupa ce, saptamana trecuta, si UEFA a hotarat o relaxare similara…

- Jucatoarele de tenis Veronika Kudermetova (Rusia, 19 WTA, favorita nr. 8) si Jessica Pegula (SUA, 4 WTA, favorita nr. 2) vor disputa finala turneului WTA 500 de la Tokyo, dotat cu premii totale de 780.637 de dolari.Sambata, in semifinale, Kudermetova a invins-o in trei seturi, 7-6 (8/6), 6-7 (2/7),…