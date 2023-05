Stiri pe aceeasi tema

- Irina Bara si Andreea Prisacariu vor fi adversare in semifinalele turneului ITF de la Bodrum. Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Andreea Prisacariu vor fi adversare in semifinalele turneului ITF de la Bodrum (Turcia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa victoriile obtinute vineri.…

- Irina Bara si Andreea Prisacariu s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Bodrum (Turcia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari. Bara (28 ani, 233 WTA) a dispus in optimi de spaniola Rosa Vicens Mas (22 ani, 185 WTA), a cincea favorita, cu 6-2, 6-0, dupa o ora si 16…

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Ribakina (6 WTA, favorita nr. 7) s-a calificat luni in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 3.572.618 euro, dupa ce a trecut in optimi, in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, de cehoaica Marketa Vondrousova (70 WTA).Ribakina…

- Jucatoarea belgiana de tenis Elise Mertens (29 WTA, favorita nr. 24) a fost eliminata luni, in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, dupa ce s-a inclinat in trei seturi, 4-6, 6-0, 4-6, in fata egiptencei Mayar Sherif (59 WTA).Sherif,…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara s-a calificat, sambata, in finala turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a trecut de turcoaica Ilay Yoruk cu 6-1, 6-3, in penultimul act, informeaza Agerpres.Bara (28 ani, 235 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 28…

- Irina Bara a abandonat in finala turneului de la Koper.Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a abandonat in finala de simplu a turneului ITF de la Koper (Slovenia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, la scorul de 3-6, 6-2, 4-1 pentru spaniola Aliona Bolsova, a saptea favorita, informeaza…

- Patru jucatoare romane de tenis, Jaqueline Cristian, Alexandra Cadantu-Ignatik, Miriam Bulgaru si Andreea Prisacariu, s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Palmanova (Spania), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari.Jaqueline Cristian (24 ani, 204 WTA), a cincea…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse (25 ani, 160 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Monterrey (Mexic), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 259.303 dolari. Venita din calificari, romanca a invins-o, in runda inaugurala, in doua…