- Ucraina a insamantat aproximativ sapte milioane de hectare cu culturi de primavara de la inceputul anului si pana in prezent, cu 25-30% mai putin decat in perioada similara a lui 2021, si de asemenea a exportat 1,090 milioane de tone de cereale in luna aprilie, a declarat luni ministrul ucrainean al…

- Ucraina a impus restrictii temporare privind exporturile de cereale pe calea ferata spre Romania si Republica Moldova, din cauza numarului mare de vagoane aflate la puncte de trecere a frontierei, a anuntat vineri firma de consultanta APK-Infrom, transmite Reuters, citeaza digi24.ro.

- Dupa ce Rusia a blocat porturile Ucrainei de la Marea Neagra, Kievul a fost nevoit sa utilizeze calea ferata ca principala ruta de transport pentru exportul de cereale. Un inconvenient este acumularea de vagoane la punctele de trecere a frontierei. Anterior, Kievul a suspendat exporturile de cereale…

- Rusia a lansat doua atacuri cu rachete și a avariat un pod strategic in regiunea Odesa, au anunțat reprezentanții cailor ferate ucrainene. Incidentul ar putea afecta exporturile prin porturile dunarene, scrie Reuters.

- Compania naționala de cai ferate a Ucrainei a restricționat temporar transportul unor bunuri agricole prin punctele de trecere a frontierei catre Romania și Polonia, a anunțat sambata compania de consultanța APK-Inform, care nu a precizat de ce au luat autoritațile ucrainene aceasta decizie. Citește…

- Ungaria interzice cu efect imediat toate exporturile de cereale din cauza cresterii preturilor in urma invaziei ruse in Ucraina, a anuntat vineri ministrul agriculturii, Istvan Nagy, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Decretul guvernamental de interdictie urmeaza sa fie publicat in cursul zilei,…