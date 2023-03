Stiri pe aceeasi tema

- Este a 382-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. In mai puțin de o saptamana rușii au pierdut la Bahmut peste 1.100 de soldați și alți 1.500 au fost grav raniți, a declarat Volodimir Zelenski. Importurile de armament in Europa aproape s-au dublat in 2022, datorita livrarilor masive catre Ucra

- „Stim ca 2023 va fi anul victoriei noastre", este mesajul transmis de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski vineri, la un an de la invazia Rusiei in Ucraina. On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.…

- Regina Margareta a II-a a Danemarcei s-a intalnit cu zeci de lideri din toata lumea, de-a lungul celor 51 de ani de cand a devenit suverana, dar spune ca nu va uita niciodata intalnirea ei cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza vineri dpa. Regina in varsta acum de 82 de ani l-a intalnit pe Putin…

- Presedintele Joe Biden a refuzat luni categoric ideea de a trimite Ucrainei avioane de lupta americane F-16. „Nu”, a spus presedintele SUA, intrebat de un reporter de la Casa Alba despre posibilitatea de a furniza aeronavele pe care le cer liderii ucraineni. Dupa ce Germania si SUA au anuntat trimiterea…

- „Astazi am primit rapoarte de la Dnipro toata ziua. Soarta a peste 30 de persoane care ar fi putut fi in casa in momentul atacului teroristilor cu racheta ramane necunoscuta. Zeci de persoane au fost salvate de sub daramaturi, inclusiv sase copii. Luptam pentru fiecare persoana! Operatiunile de salvare…

- Polonia a renuntat la obiectiile sale asupra unei taxe minime pentru multinationale la summitul UE de joi, deblocand intregul pachet de acorduri legate care includea un ajutor financiar pentru Ucraina de 18 miliarde de euro in 2023, au declarat diplomati citati de Reuters si AFP. Mai multi diplomati…

- Poporul ucrainean a primit oficial, miercuri, la Strasbourg, Premiul Saharov al Parlamentului European pentru libertatea de gandire. Premiul a fost inmanat catre trei ucraineni angajati in cadrul societatii civile, in numele celor de acasa. Volodimir Zelenski, care a participat prin videoconferinta,…