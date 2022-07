Ucraina, salvatoarea legumicultorilor din Matca. „Am avut noroc de Ucraina, că a luat 80% din producție”, spune primarul localității Singurul domeniu al producției agricole care nu este afectat de seceta este legumicultura in solarii, pentru ca necesarul de apa este asigurat cu ajutorul puțurilor forate, care asigura apa chiar și in condițiile in care, din cauza secetei, nivelul panzei freatice a coborat și pana la adancimea de 20 de metri. Dar chiar daca reușesc cu cheltuieli mari și o munca istovitoare de cateva luni sa obțina producții de legume care sunt preferate de romani pentru calitațile lor, legumicultorii se confrunta cu lipsa unei piețe de desfacere stabile, din cauza ca statul roman nu reușește sa reduca importurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu e singura cauza, dar principala cauza a creșterii de prețuri in Romania este razboiul Rusiei in Ucraina, un aspect care nu e suficient de mult explicat opiniei publice, a precizat marți Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Potrivit acestuia, cata vreme Europa nu se va decupla energetic…

- Vladimir Putin spune ca vina pentru criza alimentara care se preconizeaza la nivel global nu este a Rusiei. Acesta a afirmat pentru televiziunea de stat Rossiya 1 ca dupa deminarea porturilor ucrainene de la Marea Neagra, Rusia va asigura trecerea „in siguranța” a transporturilor navale de cereale din…

- Comisia Europeana a modifica prognoza de creștere economica pentru Romania in acest an. Țara noastra va inregistra o creștere economica pozitiva de doar 2.6% in 2022, din cauza inflației care va reduce veniturile disponibile, dar și din cauza razboiului din Ucraina care afecteaza increderea in economia…

- Chiar de la inceputul invaziei ruse, Insula Șerpilor a primit un statut vital și o aura aproape mitica in razboi. Acest afloriment stancos banal din Marea Neagra a fost capturat de Rusia, devenind intre timp un camp de lupta cu valoare strategica, scrie BBC intr-o analiza.

- Hotelierii din Antalya au lansat oferte speciale cu preturi reduse pentru sejururi in urma scaderii numarului de turisti rusi si ucraineni, dupa inceperea conflictului militar din Ucraina. „In general vanzarile pe Antalya merg bine, sigur, nu la nivelul celor din 2019, dar stam bine. Suntem undeva cam…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Buzau, ca Romania nu va avea o problema in ceea ce priveste alimentele. Liderul social-democratilor a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca Banca Mondiala estimeaza o crestere cu 37% a preturilor alimentelor la nivel global, insa Guvernul…

- Romania este țara din Europa Centrala și de Est (ECE) care depinde cel mai puțin de importurile de gaze și petrol din Rusia, un plus pentru economia locala, insa razboiul din Ucraina va afecta economia intregului continent in trimestrul al doilea din...

- Trupele ruse au rezolvat problema secetei cronice care afecteaza culturile agricole in peninsula Crimeea dupa anexarea acesteia in anul 2014, prin deblocarea unui canal pe cursul inferior al raului Nipru intr-o zona din Ucraina controlata de armata rusa in urma invaziei incepute pe 24 februarie,…