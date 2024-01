Ucraina pierde războiul dronelor Inițial, Ucraina a deținut avantajul in razboiul dronelor, adaptand tehnologii comerciale și introducand noi arme pentru a ține forțele rusești pe picior greșit. Dar Rusia și-a ajustat strategia, iar conflictul se indreapta acum in favoarea sa. Moscova și-a mutat industria de aparare pe picior de razboi, iar cheltuielile militare actuale sunt de peste doua ori […] The post Ucraina pierde razboiul dronelor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mare de atacuri aeriene lansate de Rusia impotriva Ucrainei in perioada de Anul Nou și dupa sarbatori a scos in evidența misiunea foarte dificila a Kievului de a-și imbunatați tehnologia folosita in razboiul electronic menit sa bruieze și sa devieze dronele și rachetele ghidate ale inamicului,…

- Schimburile comerciale dintre China si Rusia au atins un nivel record in 2023, iar cele cu Statele Unite au scazut pentru prima data din 2019, potrivit cifrelor publicate vineri de Vama chineza, scrie agentia France Presse, conform Agerpres.Anul trecut, China si Rusia au schimbat bunuri si servicii…

- Razboiul provocat de liderul de la Kremlin in Ucraina acum peste 22 de luni nu da semne ca s-ar termina prea curand, dar conflictul trece intr-o noua faza. Vladimir Putin este gata sa-și piarda o baza militara strategica importanta de la Sevastopol din Crimeea ocupata, dupa 240 de ani. Aici, Rusia a…

- Președintele rus Vladimir Putin a calificat „totalmente absurde” afirmațiile președintelui Joe Biden potrivit carora Rusia ar putea ataca o țara membra a NATO in cazul in care va caștiga razboiul din Ucraina. Razboiul din Ucraina, se știe, a declanșat criza cea mai profunda in relațiile dintre Moscova…

- Razboiul dronelor - Rusia și Ucraina anunța cifrele atacului din ultimele oreSistemele rusesti de aparare aeriana au distrus 33 de drone lansate de Ucraina deasupra mai multor regiuni din Rusia, a anuntat, duminica, Ministerul rus al Apararii, citat de Reuters, anunța news.ro. Dronele au fost…

- Vladimir Putin a intrat deja in campanie electorala. Cu un pahar de șampanie in mana, președintele Rusiei a ținut, duminica, un prim discurs, la Kremlin, in care a vorbit despre ura Occidentului fața de Moscova și razboiul din Ucraina. „Stiu ca nu avem de toate, dar ei raman fara muniție”,a spus Putin,…

- Ucraina a acuzat Moscova ca ar fi pornit vineri spre sambata cel mai mare atac cu drone asupra Kievului de la inceputul invaziei ruse in februarie 2022. Cinci oameni au fost raniți, printre care și un copil de 11 ani. Exploziile provocate de sistemul antiaerian in timpul interceptarii si doborarii dronelor…

- Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai importanți aliați ai președintelui Vladimir Putin, a avertizat joi, 2 noiembrie, Polonia - țara membra a NATO - ca este considerata acum un "inamic periculos" de catre Rusia și ar putea ajunge sa-și piarda calitatea de stat daca va continua pe direcția actuala, relateaza…