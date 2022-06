Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat marti lansarea unui nou program pentru descoperirea si analizarea dovezilor de crime de razboi si alte atrocitati comise de Rusia in Ucraina, in contextul in care Washingtonul incearca sa se asigure ca Moscova este trasa la raspundere pentru actiunile sale.

- Trei prizonieri de razboi rusi acuzati ca au vizat sau ucis civili si un soldat care ar fi ucis un barbat inainte de a-i viola sotia vor fi pe banca acuzatilor in primele procese pentru crime de razboi din conflictul din Ucraina, a dezvaluit procurorul general ucrainean, transmite The Guardian.…

- Directorul pentru situatii de urgenta al OMS, Mike Ryan, spune ca agentia a documentat deja 200 de atacuri asupra spitalelor si clinicilor din Ucraina, care ar putea incalca dreptul international. „Atacurile intentionate asupra unitatilor de asistenta medicala reprezinta o incalcare a dreptului umanitar…

- "Daca sunt adevarate, astfel de remarci sunt foarte daunatoare pentru noi", a spus presedintele Zelenski la o conferinta de presa comuna cu sefii de stat polonez, lituanian, estonian si leton, aflati in vizita la Kiev."Voi face tot posibilul pentru a discuta aceasta problema cu domnul Macron astazi.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis luni „sustinerea deplina” a Romaniei pentru Curtea Penala Internationala si pentru investigarea imediata a crimelor de razboi și a crimelor impotriva umanitatii, comise in teritoriile ocupate de Rusia pe durata agresiunii.

- Apa iazului aflat langa Ambasada Rusiei din capitala Lituaniei, Vilnius, a fost colorata in rosu pentru a atrage atentia asupra crimelor de razboi comise de Kremlin in conflcitul din Ucraina. Imagini cu medaliata olimpica Ruta Meilutyte inotand in apa sangerie au devenit virale. Iazul, care a fost vopsit…

- Razboi in Ucraina, ziua 42. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca numarul victimelor civile va crește, pentru ca atrocitațile de la Bucha au corespondent in multe alte localitați aflate in ultimele saptamani sub controlul invadatorilor

- Odesa a fost atacata puternic de trupele ruse, inca din timpul nopții. Armata rusa a lasat in urma ei peste 300 de cadavre ale civililor pe care i-a ucis in Bucha. Acum, invadatorii indreapta bombardamentele spre sudul și estul Ucrainei. Totodata, negociatorii ucraineni susțin ca se apropie de o comunicare…