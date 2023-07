Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va incepe saptamana aceasta un dialog cu Statele Unite privind garantiile de securitate pe care le poate obtine pana la aderarea la NATO, a declarat duminica Andri Ermak, seful de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

- Organizatia Natiunilor Unite a condamnat nereusita Consiliului de Securitate in a prelungi posibilitatea de traversare a granitei dintre Turcia si Siria pentru ajutor umanitar catre zonele controlate de opozitie, scrie Rador.Secretarul general al ONU si-a exprimat dezamagirea fata de faptul ca CSONU…

- Razboi in Ucraina, ziua 500. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca discuțiile cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, au vizat in principal prelungirea Acordului cerealelor cu Rusia și garanțiile de securitate pe care Kievul le

- Raportul s-a bazat pe o investigatie comuna a NOS si a ppublicatiilor germane Die Zeit si ARD.Statele Unite au primit anul trecut informatii de la un aliat european potrivit carora armata ucraineana planuia un atac asupra conductelor de gaze naturale Nord Stream, a relatat saptamana trecuta CNN, pe…

- UPDATE 07:00 Reprezentantul Ucrainei la ONU indeamna organizatiile internationale sa ajute dupa spargerea barajului Kakhovka.Reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Sergiy Kyslytsya, a cerut comunitatii internationale sa condamne distrugerea barajului Kakhovka de catre Rusia la reuniunea Consiliului…

- Summitul Comunitații Politice europene este in plina desfașurare in Republica Moldova. Aproape 50 de lideri europeni s-au reunit la castelul Mimi din Bulboaca, in apropiere de Chișinau, pentru a-și arata sprijinul fața de moldoveni și ucraineni deopotriva.

- La mai bine de un an de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, nu sunt semne ca presedintele Vladimir Putin ar fi slabit, potrivit serviciului secret al Germaniei, informeaza marti dpa. Nu exista fisuri vizibile in sistemul condus de Putin, a declarat luni, la Academia Federala pentru Politica de Securitate…

- Autoritațile americane discuta opțiunile prin care razboiul ruso-ucrainean din stadiul actual fierbinte s-ar putea transforma intr-un alt conflict inghețat, scrie Politico , citand surse anonime din administrația americana, relateaza BBC . Potrivit Politico, probabilitatea unei astfel de evoluții a…