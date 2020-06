Ucraina este nemulțumită de scrutinul din Crimeea privind amendamentele la Constituția Rusiei Ucraina este nemulțumita de scrutinul din Crimeea privind amendamentele la Constituția Rusiei și cere intensificarea presiunii sancțiunilor impuse Moscovei. Potrivit serviciului de presa al Ministerului ucrainean de Externe, țara solicita partenerilor internaționali sa condamne organizarea votului in Crimeea, Sevastopol, in regiunile Donețk și Lugansk, „inclusiv prin intensificarea presiunii sancțiunilor impuse Federației Ruse”. In declarație se menționeaza, de asemenea, ca organizarea votului in Crimeea contravine normelor și principiilor fundamentale ale dreptului internațional, iar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

