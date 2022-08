Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat duminica aceasta ca a distrus un depozit de munitii ce continea rachete pentru sistemul american HIMARS in regiunea Odesa, in sud-estul Ucrainei, in timp ce Kievul afirma ca de fapt rusii au lovit un hambar de grane, transmite Reuters. Ministerul Apararii Rusiei a anuntat ca rachete…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte sapte ranite in urma unui bombardament rusesc care a lovit o statie de autobuz in regiunea Nikolaev (Mikolaiv), in sudul Ucrainei, a indicat vineri seful administratiei militare regionale, citat de Ukrinform si AFP cu referire la Agerpres . „Au bombardat…

- Peste zece explozii puternice s-au auzit vineri dimineata la Nikolaev (in sudul Ucrainei), a anuntat primarul orasului Oleksandr Senkevici pe contul sau Telegram, potrivit Ukrinform si Unian. ”Alerta aeriana continua! Nu iesiti din case si adaposturi! Toate informatiile importante vi le voi comunica…

- Fortele ruse au lansat in zorii zilei de joi peste zece atacuri cu rachete asupra orasului Nikolaev din sudul Ucrainei, a comunicat sefa centrului de presa al Fortelor de aparare ucrainene din sudul tarii, Natalia Gumeniuk, citata de agentiile de presa Unian si Ukrinform. ‘In zori, a fost bombardat…

- Autoritatile ucrainene le-au cerut luni civililor sa paraseasca „de urgenta” orasul Lisiceansk, din regiunea estica Lugansk, din cauza atacurilor fortele ruse, informeaza Reuters. „Dragi locuitori ai orasului Lisiceansk si rude ale lor! Din cauza amenintarii reale pentru viata si sanatatea voastra,…

- Un depozit de alimente din portul Odesa de la Marea Neagra a fost distrus luni intr-un atac cu rachete rusești, dar niciun civil nu a fost ucis, a declarat armata ucraineana, potrivit Reuters. Comandamentul operațional „Sud” a declarat ca forțele ruse au tras 14 rachete asupra sudului Ucrainei in timpul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ale carui deplasari in afara capitalei Kiev sunt rare de la inceputul invaziei ruse, a efectuat sambata, pentru prima data, o vizita de lucru in orasul Mikolaiv (Nikolaev) din sudul Ucrainei, informeaza AFP si Reuters. „Presedintele (Zelenski) a inspectat cladirea…

- Forțele armatei ruse continua sa-si intareasca pozitiile in Insula Serpilor, pe care o transforma intr-un adevarat cap de pod, unde au fost trimise trei vedete ale Flotei ruse din Marea Neagra, afirma marti seful administratiei militare din regiunea Odesa, Serghei Bratciuk, pe contul sau de Telegram,…