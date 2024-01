Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul provocat de liderul de la Kremlin in Ucraina acum peste 22 de luni nu da semne ca s-ar termina prea curand, dar conflictul trece intr-o noua faza. Vladimir Putin este gata sa-și piarda o baza militara strategica importanta de la Sevastopol din Crimeea ocupata, dupa 240 de ani. Aici, Rusia a…

- Ucraina a fost din nou ținta unui atac nocturn intens desfașurat de Rusia, care a utilizat 35 de drone de fabricație iraniana Shahed, potrivit unui anunț oficial facut joi de forțele aeriene ucrainene. Atacurile au avut loc „in valuri” in cursul nopții și au avut ca puncte de origine locații precum…

- Președintele Joe Biden a pledat miercuri in fața republicanilor, in Congresul SUA, pentru o noua infuzie de ajutor militar pentru Ucraina, avertizand ca o victorie a Rusiei asupra Ucrainei ar lasa Moscova in poziția de a ataca aliații din NATO și ar putea atrage trupele americane intr-un razboi, potrivit…

- Incurajata de esecul contraofensivei ucrainene, Moscova crede mai mult ca oricand ca pacea presupune o Ucraina amputata de regiunile sale estice si sudice, a declarat, intr-un interviu publicat miercuri, 6 decembrie, de AFP, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, potrivit Agerpres.Zaharova…

- Daria Dughina, fiica cunoscutului ideolog al eurasianismului Aleksandr Dughin, ar fi fost ucisa de agenti ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) cu o bomba care, pentru a trece granita, a fost ascunsa intr-o cusca pentru pisici, scrie luni, 23 octombrie, The Washington Post (WP) intr-o ampla…

- Decizia Washingtonului de a trimite rachete ATACMS cu raza lunga de actiune in Ucraina a fost ”o greseala grava” care va avea consecinte serioase, a declarat, miercuri, ambasadorul Rusiei in SUA, dupa ce Kievul a declarat ca a folosit aceste arme pentru prima data, transmite Reuters."Consecintele…

- Forțele aeriene ucrainene se așteapta la un numar record de atacuri cu drone rusești pe teritoriul sau in aceasta iarna, a declarat duminica purtatorul de cuvant al acestora, Iuriy Ihnat, in timp ce Kievul se pregatește pentru o a doua iarna de bombardamente masive asupra sistemului sau energetic, transmite…

- Ramzan Kadirov, șeful regiunii ruse Cecenia și aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin, a propus sambata ca alegerile prezidențiale din martie anul viitor sa fie amanate din cauza razboiului din Ucraina sau sa se limiteze la un singur candidat - Putin, scrie Reuters.Liderul de la Kremlin, care…