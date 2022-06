Bombardamentele ruse asupra unei uzine chimice din orasul ucrainean Severodonetk au cauzat un incendiu puternic in urma scurgerii mai multor tone de ulei de radiator, a anuntat sambata guvernatorul provinciei Lugansk, Serhii Gaidai, potrivit Reuters. Gaidai nu a precizat daca incendiul a fost stins. In uzina respectiva se adapostesc sute de civili. Serhii Gaidai a adaugat ca in Severodonetk luptele se desfasoara fara incetare. ”Din pacate, artileria inamica ataca, etaj cu etaj, cladiri care sunt folosite ca adaposturi”, a spus el. Rusia neaga ca actiunile sale au drept tinte civili. In 24 februarie,…