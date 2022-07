Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Cel putin 21 de persoane, dintre care trei copii, si-au pierdut viata, joi, in urma unui atac cu rachete lansat de armata rusa asupra centrului orasului ucrainean Vinita, a declarat ministrul de Interne Denis Monastirski. Potrivit acestuia,…

- Cel putin 18 persoane au murit si alte 30 au fost ranite, in urma unui atac cu rachete care a fost lansat, joi, de armata rusa asupra unei cladiri din zona centrala a orasului Vinita, informeaza autoritatile locale. Rachetele au vizat Casa Ofiterilor, dar au lovit si mai multe cladiri rezidentiale.…

- Rușii au lansat noi bombardamente in centrul și estul Ucrainei. Trei rachete rusești au lovit cladiri rezidențiale, un centru comercial și un centru medical in Vinița. Rachetele au vizat Casa Ofiterilor, dar au lovit si mai multe cladiri civile. Zeci de persoane au murit sau sunt ranite, printre acestea…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 30 ar putea fi prinse sub ruine dupa ce rachete rusesti Uragan au lovit sambata seara un bloc cu cinci etaje in orasul Ceasiv Iar, in regiunea Donetk din Ucraina, provocand prabusirea imobilului, a indicat guvernatorul Pavlo Kirilenko pe Twitter, potrivit Reuters.Guvernatorul…

- Cel putin 19 persoane au murit marti la Mumbai, in vestul Indiei, in urma prabusirii unei cladiri din cauza musonului, au anuntat marti autoritatile din aceasta metropola, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Directorul biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a declarat marti ca cel putin 3.000 de persoane au murit in Ucraina de la inceputul invaziei ruse din luna februarie pentru ca nu au avut acces la tratamente impotriva unor boli cronice, informeaza Reuters.

- Directorul Biroului pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a declarat astazi ca 3.000 de persoane, cel puțin, au murit in Ucraina de la inceputul invaziei ruse pentru ca nu au avut acces la tratamente impotriva unor boli cronice, informeaza agenția Reuters.

- Rusia continua sa fluture amenințarea nucleara! Inca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, Putin a trecut forțele nucleare „de descurajare” ale țarii in stare de alerta. Se pare ca e pregatit sa iasa la atac, transmițand fiori Occidentului. Ministerul rus al Apararii a declarat ca forțele au simulat…