Fortele ruse au ucis cel putin 226 de copii si au ranit alti 417 de la inceputul invaziei in Ucraina, a anuntat, miercuri, Procuratura Generala a Ucrainei, relateaza The Kiev Independent. Cu toate acestea, Procuratura Generala a Ucrainei a specificat ca se estimeaza ca cifrele sunt mai mari, deoarece nu includ victimele din regiunile in care au loc ostilitatile si pe cele din regiunile ocupate de trupele ruse. However, the figures are expected to be higher since they do not include casualties in the areas where hostilities are ongoing and in the Russian-occupied areas. Potrivit bilantului anterior…