Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea trece printr-o perioada dificila, iar epidemia de coronavirus i-a dat peste cap toate planurile. Actorul a fost nevoit sa iși amane proiectele pentru moment. Barbatul planuia sa iși inchirieze un apartament, insa din cauza epidemiei acest lucru e destul de greu de realizat. Divortul…

- Angajații romani se tem mai degraba de recesiune decat de infectarea cu coronavirus, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutareBestJobs. Aceasta este principala ingrijorare pentru unul din doi respondenți, urmata de temerea ca ar putea contacta virusul (31,1%) sau ca ar putea sa-și…

- UEFA a decis astazi sa amane Campionatul European de Fotbal, care trebuia sa se dispute in vara acestui an. Turneul final va avea loc abia la anul, scrie The Guardian. Euro 2020 a fost amanata pana in 2021 ca urmare a pandemiei de COVID-19 a confirmat oficial Federația Norvegiana de Fotbal. Turneul…

- Avand in vedere situația tensionata din Romania, oamenii privesc cu incertitudine ziua de maine, dar datorita spectrului unei posibile imbolnaviri este necesar sa invațam cateva exerciții care sa ne ajute sa diminuam și chiar sa scapam de starile de frica, stres, disperare, panica etc. care se pot ...

- Din cauza pericolului reprezentat de coronavirus, Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a covocat o celula de criza din care mai fac parte reprezentanți ai FRF și ai televiziunilor. In cateva zile, ar urma sa se decida un plan de masuri pentru situația in care epidemia de coronavirus se extinde in Romania.Celula…

- Vanzarile de flori vor aduce importatorilor si florariilor din Romania o cifra de afaceri de peste 20 de milioane de euro (circa 100 de milioane de lei), in perioada 1 - 8 martie, arata estimarile unei companii de consultanta. Analiza de specialitate indica vanzari de peste 2,28 de milioane…

- Vanzarile de alimente și produse neperisabile au crescut cu 30% in Romania in aceasta saptamana comparativ cu cea anterioara, din cauza panicii provocate de o posibila epidemie de coronavirus, arata reprezentanții marilor rețele comerciale din țara noastra.Acestea compara perioada cu cea de marile sarbatori.…

- Pretul gazelor naturale va fi mult mai mic din vara lui 2020, arata o analiza a Asociatiei Energia Inteligenta, care estimeaza comportamente mai agresive din partea consumatorilor industriali si o vulnerabilitate tot mai mare a consumatorilor casnici in fata furnizorilor. ”Anul 2020 este un an complicat…