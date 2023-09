Ucis din gelozie: Gestul impresionant făcut de familie Barbatul impuscat saptamana trecuta in parcarea unui supermarket din Arad a fost declarat in moarte cerebrala, iar familia a fost de acord cu prelevarea de organe de la acesta, care vor salva trei vieti. Directorul medical al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, Catalin Hreniuc, a declarat ca o echipa mixta de specialisti a realizat prelevarea de organe in noaptea de luni spre marti. „Pacientul a fost declarat in moarte cerebrala si, cu consimtamantul familiei, o echipa mixta de medici de la Arad, Bucuresti, Timisoara si Cluj-Napoca a realizat prelevarea de organe. Este vorba de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

