- Organizatorii va așteapta și azi și maine, la concursuri de gatit și la o serie de evenimente culturale și sportive desfașurate in aer liber. In programul zilei de azi, figureaza și evenimente amanate de ieri, cand orașul-stațiune s-a confruntat cu o pana majora de curent, din cauza vremii nefavorabile.…

- Festivalul Rașnov Unplugged – Folk la altar revine cu a treia editie, in acelasi loc deosebit -Biserica Evanghelica din Rasnov, cu aceeasi dorinta a organizatorilor de a transcrie istoriavgenului (prin recitaluri, interviuri si imagini de arhiva). De aceasta data, ne-am propus savcontinuam periplul…

- American Councils for International Education invita studenții, masteranzii și doctoranzii cetateni romani cu varsta intre 20 și 27 de ani sa candideze pentru participare la programul Elie Wiesel Study Tour in perioada 27 August – 9 Septembrie 2023. Programul tematic Elie Wiesel Study Tour, aflat la…

- Comuna Ighiu va gazdui in perioada 23 – 25 iunie 2023 a XV-a editie a Festivalului Cetatilor Dacice, cel mai vechi festival de reconstituire istorica antica din Romania. Timp de doua zile peste 100 de razboinici daci si romani vor reinvia atmosfera de acum 2000 de ani, invitand publicul intr-o calatorie…

- Cluj-Napoca gazduiește zilele acestea cea de-a 22-a ediție a celui mai important festival internațional de film din Romania, TIFF. Sunt pregatite aproximativ 200 de filme și 300 de proiecții pentru cei care doresc sa participe la festival, informeaza Rador.Piața Unirii a devenit un cinematograf in…

- Ediția a 29-a a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului „Atelier”, care se va desfașura in Baia Mare in perioada 10-17 iunie, ne propune un program structurat pe trei secțiuni, aparent distincte, dar conturand in același timp una dintre posibilele radiografii ale starii si dinamicii regiei,…

- Intre 3 și 6 august, Cluj-Arena va oferi show-uri in premiera, datorita unor artiști live care ajung pentru prima data in Romania. Bleta „Bebe” Rexha este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicala, colaborarea cu David Guetta pentru “I’m Good (Blue)” i-a adus o nominalizare la Grammy și…

- Prin Recitalul de Camera „Vocal Nordic Intermezzos”, organizat de Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura, alaturi de Uniunea de Creație Interpretativa a Muzicienilor din Romania și Complexul Muzeal Național „Curtea Domneasca” s-a celebrat cooperarea bilaterala romano-norvegiana…