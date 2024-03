Sambata, 23 martie 2024, a debutat la Blaj cea de-a XIV-a ediție a „Sarbatorii Mierii”, cel mai mare targ apicol din Romania, eveniment care cuprinde conferințe pe teme de apicultura, expoziții de produse și utilaje apicole, precum și evenimente culturale deosebite. Pe parcursul zilei, in program sunt incluse conferințe pe teme apicole, ateliere practice pentru […] The post Blajul, transformat in cel mai dulce oraș din Romania, cu prilejul celei de-a XIV-a ediții a „Sarbatorii Mierii” first appeared on blajinfo.ro | stiri blaj | ziar blaj .