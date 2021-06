Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Slovaciei a anulat marti achitarea controversatului om de afaceri slovac Marian Kocner acuzat de organizarea in 2018 a asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a logodnicei lui, Martina Kusnirova, si a ordonat un nou proces, in urma apelului facut de procurori, relateaza…

- In același timp, presa locala din Arad scrie despre legaturi periculoase cu traficul de țigari din zona, in care ar fi implicați și polițiști. Potrivit aradon.ro, peste 600 de baxuri de țigari de contrabanda au fost confiscate luni, iar marfa a fost transportata cu un camion inmatriculat in județul…

- Asasinarea lui Ioan Crisan a reactualizat ultimul atentat cu bomba din Romania. S-a intamplat in primavara anului 1995 si a ramas in memoria presei drept primul atentat cu bomba organizat dupa Revolutie. Din nefericire, la acea vreme, un politist si-a pierdut viata si alti 5 au fost raniti din cauza…

- Felix Verdejo Sanchez, in varsta de 27 de ani, boxer care a concurat pentru Puerto Rico la Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra, a fost arestat duminica, 2 mai. Sportivul este in inchisoare acuzat de rapirea și uciderea unei femei cu care avea o relație extraconjugala. Victima, Keishla Rodriguez…

- Fostul politist din Minneapolis Derek Chauvin, gasit vinovat de uciderea afro-americanului George Floyd, a cerut marti anularea acestui verdict, acuzand juriul de 'comportamente nepotrivite', relateaza AFP. Cererea sa a fost depusa dupa aparitia in spatiul public a unor fotografii cu unul…

- Incepand cu luna martie 2021, in subordinea Inspectoratului de Politie Judetean Alba a fost infiintata o noua structura care are ca si principala atributie prevenirea si combaterea faptelor de natura penala si contraventionala care vizeaza animalele precum si luarea de masuri, imediate, pentru protejarea…

- Judecatoarea franceza care se ocupa de ancheta privind acuzatiile de viol aduse de actrita Sand Van Roy contra cineastului si producatorului francez Luc Besson a anuntat la sfarsitul lui februarie ca intentioneaza sa inchida investigatiile, scrie AFP. Judecatoarea de instructie de la Tribunalul…