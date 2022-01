Ucaina: Patru căi de descurajare a Federației Ruse Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca exista patru cai de descurajare a Federației Ruse, pe fondul amenințarii cu o noua invazie a Ucrainei, potrivit RBC și Rador.



Potrivit oficialului, în primul rând, este nevoie de un mesaj coordonat din punct de vedere politic și consistent, astfel încât Rusia sa stie ca o potențiala invazie a teritoriului Ucrainei va eșua și va fi întâmpinata cu o rezistența politica și economica foarte puternice din partea partenerilor occidentali ai Kievului.



A doua cale, a subliniat Kuleba, este pregatirea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ucraina nu va permite nimanui sa ne impuna vreo concesie" în detensionarea conflictului cu Rusia, a declarat ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, citat miercuri de DPA și Agerpres. "Noi nu vom fi în pozitia unei tari care raspunde la telefon, asculta instructiunile…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksiy Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacrul cu adevarat sangeros” daca Rusia decide sa invadeze Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul alarmei sporite cu privire la mișcarile de trupe la granița națiunilor.…

- „Azi am invitat Rusia și toți aliații NATO sa participe la o serie de reuniuni ale Consiliului NATO-Rusia in viitorul apropiat”, a declarat el, citat de AFP, potrivit Agerpres. Secretarul general al NATO a invitat Moscova și partenerii din Alianța la discuții suplimentare cu privire la Ucraina, pe fondul…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri in timpul unei conferințe de presa ca „rabdarea” Rusiei „s-a incheiat”, iar „acum e timp ca lucrurile sa se miște”, „Rabdarea noastra s-a incheiat. Am avut foarte multa, am așteptat un raspuns specific la propunerile noastre, acum e timpul…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic în vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat înca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte „masive”, scriu AFP, Reuters si Agerpres.„Suntem…

- Statele Unite au cerut, miercuri, Rusiei sa-și retraga trupele de la granița cu Ucraina și au avertizat ca o invazie a trupelor Moscovei ar declanșa sancțiuni mai puternice decat cele instituite pana in prezent, transmite presa internaționala.

- Joi, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca Rusia, desfașoara forțe în jurul frontierelor Ucrainei, și ar trebui sa înțeleaga ca un nou atac asupra acestei țari ar fi prea costisitor. "Principalul obiectiv e sa împiedicam noi actiuni agresive…