UBS a facut 10.000 de simulari pentru a afla castigatorul Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia si rezultatele indica o singura echipa favorita

- Liderul opozitiei din Rusia, Alexei Navalnii, a fost eliberat dupa 30 de zile petrecute in arest pentru ca a organizat un protest ilegal. El a declarat ironic ca s-au imbunatatit conditiile in inchisorile din Rusia inaintea Cupei Mondiale la fotbal, scrie Independent.ie. Navalnii a declarat ca autoritatile…

- Campionatul Mondial debuteaza astazi, de la ora 18:00, cu partida dintre Rusia, țara gazda, și Arabia Saudita. Turneul final din Rusia va fi precedat de o festivitate de deschidere ce se anunța a fi una spectaculoasa. Robbie Williams, Aida Garifullina si Ronaldo vor face sa straluceasca deschiderea…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 din Rusia incepe joi, 14 iunie 2018 și este primul campionat din istorie care are loc in Europa de Est. Este a 21-a ediție a Campionatului Mondial, iar in turneul final sunt 32 de echipe, inclusiv țara gazda. Partidele se joaca la Moscova, Sankt Petersburg și in alte…

- Favoritele lui Vladimir Putin la caștigarea Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018. Presedintele rus Vladimir Putin nu are prea mari asteptari de la nationala de fotbal a tarii sale pentru Cupa Mondiala 2018, pe care Rusia o va organiza, si spune ca favorite la titlu ar fi Brazilia, Argentina, Spania…

- Puține zile ne mai despart pana gand se va da startul unei noi ediții a Campionatului Mondial de Fotbal. Rusia este gazda turneului final la Campionatul Mondial 2018, competiție la care s-au aliniat nu mai puțin de 32 de echipe și care va cuprinde nu mai puțin de 64 de partide. Rusia a pregatit nu […]…

- Turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia va debuta pe 14 iunie. Atunci va avea loc festivitatea de deschidere, dupa care primul meci al Mondialului organizat de Rusia. Țara gazda va juca in compania Arabiei Saudite, de la ora 17:00, pe stadionul Lujniki din Moscova. Cine transmite…

- Otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in Salisbury (sud-vestul Angliei) va afecta cooperarea dintre Marea Britanie si Rusia in vederea asigurarii securitatii pentru Campionatul Mondial de Fotbal din luna iunie din Rusia, a declarat vineri ministrul adjunct de externe…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a fost de acord ca Vladimir Putin se foloseste de Campionatul Mondial de fotbal din Rusia pentru a face un „exercitiu de imagine” la fel cum a facut Hitler cu Olimpiada din 1936, scrie BBC.