- Un loc unde mulți iși doresc sa traiasca și sa prospere este Blagești, o comuna cu peisaje frumoase, cu un aspect in care tradiționalul se imbina pretutindeni cu modernitatea. Din circa aproximativ de locuitori, peste 1000 sunt elevi de generala care invața la școlile din comuna, deși le-ar fi ușor…

- Teatrul este o incapere mare, fara ferestre, unde oamenii devin ferestre, așa suna convingerea unui dramaturg roman, unul foarte cunoscut și jucat in intreaga lume, la Matei Vișniec ma gandesc, care traiește de mai multa vreme in Franța. Devenind ferestre, oamenii din sala se deschid spre cei de pe…

- Arta nu este pasiunea mea. Arta sunt eu. Arta ești și tu. Arta este lumea vazuta din interior, iar mie, in calitate de introvertita profesionista, imi place sa vad lumea din interior. Nu are sens? Bine. Gandește-te la un mar. Oamenii ii apreciaza exteriorul. E lucios, e atragator. Nu mulți pot afirma…

- Ca in fiecare an, pe strazile orașului poate fi vazut un grup de barbați costumați in Moș Craciun. Grupul ia strazile la pas și canta. VIDEO: Iulia Cristina Timofti Articolul Un grup de Moși Craciuni incanta lumea VIDEO apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Așa cum este numit de catre oamenii de specialitate din lumea muzicii clasice și a pianiștilor, Micul Mozart sau copilul minune, Darius Isaac Lungu, s-a nascut in Bacau, la data de 11 noiembrie 2010. La varsta de șase ani ii este descoperit auzul muzical absolut, ca puțin mai tarziu, la varsta de șapte…

- Primarul Bacaului spune ca municipalitatea a intervenit cu 10 utilaje pe strazile din oraș și a impraștiat antiderapant. „De aseara dupa ora 21.00, utilajele au fost mobilizate si au imprastiat noaptea trecuta 8 tone de clorura de calciu și apoi 10 tone de antiderapant. Acum sunt 10 utilaje care acționeaza.…

- Ai simțit vreodata ca nu te integrezi intr-un context, ca nu aparții grupului tau de prieteni sau colectivului de la locul de munca? Ca și cum ar exista pericolul ca prietenii sau colegii tai sa descopere ca nu meriți locul de munca, funcția ocupata și realizarile personale? Daca nu exista un motiv…

- Lumea experților contabili bacauani a devenit mai trista și mai saraca dupa ce unul dintre profesioniștii ei, economistul Constantin Pastrav, a plecat catre Edenul biblic, catre Campiile Elizee, catre locul in care credem ca ajung, la final, toți oamenii virtuoși. Acolo se aduna spiritele celor drepți.…