Uber vrea sa propuna biciclete si trotinere electrice

- O noua investitie prinde contur in comuna gorjeana Pestisani. Este vorba de o fabrica de biciclete electrice. Investitorii sunt din Italia si China. Autoritatile locale par sa fie sigure de punerea pe roate a acestei noi afaceri care ar rezolva...

- Harley-Davidson, producator american de motociclete cu o istorie de 115 ani, incepe productia primelor motociclete si biciclete electrice, modele care vor atrage tinerii prin faptul ca sunt usoare si ideale pentru oras.

- Un numar de 5.800 de vouchere pentru transport alternativ, ramase nealocate din etapa anterioara, sunt disponibile in cadrul programului municipal ”Biciclisti in Bucuresti”. Inscrierile au inceput, joi seara, si sunt destinate persoanelor cu varsta minima de 18 ani pentru achizitionarea de biciclete,…

- Constantenii sunt incurajati de Primaria Municipiului Constanta sa utilizeze biciclete ca mijloc de deplasare catre si de la locul de munca. Initiativa face parte din proiectului PORTIS PORT Cities: Innovation for Sustainability ."In acest scop, 10 persoane interesate sa se alature initiativei municipalitatii…

- Uber a anunțat ca lanseaza in Europa servicii de ride-sharing cu biciclete electrice, primul oraș fiind Berlin, informeaza Reuters. Compania vrea sa extinda in lunile urmatoarele numarul de orașe europene in care serviciile vor fi disponibile. Declarațiile au fost facute la Berlin de șeful companiei,…

