Ex-USR leader Ciolos to leave party to join new political project

MEP Dacian Ciolos announces his exit from USR (Save Romania Union) to join a new political project. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know more about Romania! Share this article on Facebook… [citeste mai departe]