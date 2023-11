Stiri pe aceeasi tema

- Iata cum a evoluat compania in trimestrul al treilea: Castig pe actiune: 10 centi fata de 12 centi asteptati de LSEG, firma de analiza cunoscuta anterior ca Refinitiv. Venituri: 9,29 miliarde de dolari fata de 9,52 miliarde de dolari asteptate de LSEG. Veniturile Uber au crescut cu 11% fata de acelasi…

- Actiunile Lufthansa au crescut joi cu 7%, pe baza castigurilor din trimestrul trei, care au depasit asteptarile analistilor, transmite CNBC, citat de news.ro.Compania aeriana germana a atribuit rezultatele pozitive cererii puternice de vara, fiind capabila sa ofere o capacitate mai mare si randamente…

- Actiunile Chevron au scazut vineri cu 5,4% in urma publicaerii rezultatelor financiare. ”A fost un trimestru zgomotos, cu costuri fara numerar provocatee in primul rand de ceva ce am numit efecte temporale”, a declarat directorul financiar Pierre Breber intr-un interviu, citand marfurile de petrol si…

- Cisco achizitioneaza compania de software de securitate cibernetica Splunk, pentru 157 de dolari pe actiune, intr-o tranzactie in numerar in valoare de aproximativ 28 de miliarde de dolari, a anuntat joi compania, aceasta fiind cea mai mare achizitie a sa de pana acum, transmite CNBC, citat de news.ro.Actiunile…

- Ca rezultat al unui defect care ar putea duce la craparea componentelor motorului, pe care RTX l-a descris pentru prima data in iulie, compania estimeaza acum ca va scoate 600 pana la 700 de motoare de pe avioane pentru inspectii si va consemna un cost de 3 miliarde de dolari in trimestrul al treilea…

- Marti, producatorul vietnamez de vehicule electrice s-a listat la bursa Nasdaq dupa finalizarea fuziunii sale cu compania de achizitii cu scop special Black Spade Acquisition, listata in SUA. O SPAC este o companie-coperta care strange capital printr-o oferta publica initiala in scopul achizitionarii…

- Firmele de lux din SUA au fost in mod constant in urma firmelor europene, limitandu-le capacitatea de a concura mai bine. Grupul european LVMH, cotat la bursa din Paris, detine 75 de marci, inclusiv firma americana de bijuterii Tiffany si casele de moda Louis Vuitton si Dior. Acordul de joi va aduce…

- Producatorul danez de medicamente Novo Nordisk a anuntat joi ca va achizitiona compania canadiana Inversago Pharma, printr-o tranzactie de 1,07 miliarde de dolari, care include dezvoltarea unui regulator de apetit, transmite Reuters, potrivit news.ro.Inversago este o companie privata care dezvolta…