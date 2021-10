Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 22-24 octombrie a.c., a avut loc prima intalnire a Consorțiului Universitaria in noua sa formula, extinsa, care include șapte universitați: Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea…

- Probleme la zi: Maraton politic pentru noul premier desemnat Foto arhiva 12.05 PROBLEME LA ZI. Maraton politic pentru noul premier desemnat. Invitati: prof. univ. dr. Ruxandra Ivan – Facultatea de Stiinte politice a Universitatii din Bucuresti, prof. univ. dr. George Jiglau – politolog…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca a inceput vanzarile de toamna pentru pomi fructiferi, diferite tipuri de flori și alte plante dendrologice, precum și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Parkingul Hasdeu de pe strada Pastorului nr. 67-69 este funcțional de la inceputul acestei saptamani. Construcția este formata din subsol, 2 niveluri de demisol, parter, 3 etaje supraterane și terasa. Parkingul dispune de 320 locuri de parcare. In prezent sunt disponibile cele 40 de locuri pentru vizitatori,…

- Centrul Cultural Pitești organizeaza dezbaterea cu tema “Ce a insemnat experiența anilor`90 pentru generația mea”, in cadrul proiectului cultural-educativ sub genericul „Colocviile Municipiului Pitești”, coordonat și moderat de redactorul-șef al Revistei de cultura „Argeș”, filosoful și scriitorul dr.…

- Nicolae Forminte este unul dintre cei mai valorosi tehnicieni din istoria gimnasticii romanesti. Antrenor din 1981, constanteanul si-a structurat experienta de patru decenii in teza de doctorat sustinuta la Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. Tema aleasa de Nicolae Forminte a fost „Optimizarea…

- Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se situeaza pe locul al doilea in topul universitaților din Romania și este singura universitate de medicina și farmacie din... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Membru al Academiei Romane, geologul Ioan I. Bucur s-a nascut la 10 august 1951. A studiat la Sibiu, la Liceul Brukenthal, apoi la Cluj-Napoca, la Universitatea „Babes-Bolyai”, unde in 1975 si-a luat diploma de geolog, iar in 1991 a devenit „Doctor in geologie” cu teza „Studiul Jurasicului si Cretacicului…