- Universitatea Craiova a trecut cu scorul „general“ de 3-1 de Zorya Luhansk, dupa 0-1 și 3-0 in turul 3 preliminar, și s-a calificat in play-off-ul Conference League. In urmatoarea faza, Știința va lupta cu formația israeliana Hapoel Beer Sheva. La finalul meciului din Banie, capitanul Universitații…

- Universitatea Craiova a reușit sa se ridice la nivelul așteptarilor și sa se califice in play-off-ul Conference League, dupa ce a caștigat, scor 3-0, partida susținuta joi seara, cu Zorya Luhansk, din manșa secunda a turului 3 preliminar. In tur, ucrainenii se impusesera la limita, scor 1-0, pe teren…

- Presedintele formatiei Universitatea Craiova, Sorin Cartu, a afirmat ca este „putin dezamagit“ de evolutia Stiintei din meciul de la Lublin, pierdut cu 1-0 in fata echipei ucrainene Zorya Luhansk. „Dezamagitor. Sunt puțin dezamagit. Ma gandesc ca mai este și un retur la fotbal. Ma gandesc la 180 de…

- Titular pentru prima data la Universitatea Craiova , Sergiu Hanca a recunoscut ca Zorya Luhansk i-a surprins pe olteni in meciul de la Lublin. „Din punctul meu de vedere am intalnit o echipa buna care știe sa joace fotbal. Cred ca la retur avem puterea sa intoarcem scorul. Era normal sa fie ambițioși,…

- Capitanul formatiei Universitatea Craiova, Nicusor Bancu, a admis ca evolutia alb-albastrilor din meciul cu Zorya Luhansk, pierdut cu 1-0 la Lublin, din Conference League, a lasat de dorit. „Au avut o posesie foarte buna și ocazii mai mari. Il felicit pe Lazar. A scos niște șuturi pe care scria gol.…

- Universitatea Craiova intalnește maine, de la ora 20.30, la Lublin (Polonia), formația ucraineana Zorya Luhansk. Disputa conteaza pentru manșa intai a turului 3 preliminar din Conference League. Despre disputa cu Zorya Luhansk au vorbit astazi, inaintea antrenamentului oficial, intr-o conferința de…

- Noul mijlocaș al Universitații Craiova , Sergiu Hanca, și-a facut debutul in tricoul alb-albastru la meciul cu Rapid, pierdut cu 1-0 pe stadionul „Ion Oblemenco“ . Foto: Alex Virtosu La finalul intalnirii de duminica seara, din cadrul etapei a 3-a din Superliga, Sergiu a declarat ca infrangerea suferita…

- Universitatea Craiova s-a calificat in turul 3 preliminar al Conference League dupa ce a trecut de FK Vllaznia cu scorul „general“ de 4-1. Dupa 1-1 in Albania, Stiinta s-a impus clar, scor 3-0, in mansa secuna a turului 2 de formatia din Shkoder. Disputa de pe stadionul „Ion Oblemenco“ a fost surprinsa…