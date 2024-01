Universitatea Craiova, în tratative cu Zvonimir Kozulj Oficialii clubului Universitatea Craiova sunt in tratative cu Zvonimir Kozulj. Acesta este un mijlocaș central de 30 de ani (1.80 metri), din Bosnia-Herțegovina. Conform sport.ro , acesta se va afla in tribunele stadionului „Ion Oblemenco“ la partida de duminica, atunci cand Știința o va intalni pe FCSB de la ora 20.00. Zvonimir Kozulj este liber de contract de la inceputul saptamanii, dupa desparțirea de Zrinjski Mostar, club participant in primul eșalon din Bosnia și Herțegovina. Zvonimir Kozulj este evaluat de Transfermarkt la 1.500.000 de euro.El și-a inceput cariera in 2012, in țara natala,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

