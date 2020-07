„U” Craiova – FCSB, scor 1-1 / Iulian Cristea restabilește egalitatea în Bănie min. 37: Gol FCSB. Iulian Cristea a inscris cu o lovitura de cap și restabilește egalitatea. min. 31: Panțiru primește primul cartonaș galben al meciului dupa un faul grosolan la Barbuț. min. 29: Koljic trimite cu capul din careul advers, dar mingea se duce peste poarta lui Vlad. min. 24: GOOOOOOLLL Științaaa!! Alexandru Cicaldau transforma fara emoții penalti-ul și Craiova trece in avantaj. min. 23: Mihaila obține o lovitura de la 11 metri pentru Universitatea Craiova. min. 20: FCSB trage primul șut pe poarta lui Pigliacelii, dar fara probleme pentru portarul Craiovei. min. 16: Prima șansa de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

