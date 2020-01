Stiri pe aceeasi tema

- Dani Mocanu, supranumit in unele medii "Regele Youtube-ului" din Romania, ar fi fost agresat, in public, de Miraj, fratele lui Tzanca Uraganu. Evenimentul s-a petrecut in perioada sarbatorilor de iarna, intr-un restaurant din Poiana Brașov. Disputa a pornit dupa ce manelistul a incercata sa se combine…

- Are un Rolls Royce de sute de mii de euro, dar a ramas fara bani de RCA. Tzanca Uraganul s-a rugat de polițiști sa ii accepte mita, fara succes. Mai mulți oameni au sarit in ajutorul manelistului, inconjurandu-i pe agenți. Deznodamantul este spectaculos!

- La Spitalul Municipal Campia Turzii, echipamentele de laborator ruginite sunt folosite zilnic, dar sunt ascunse la controale. Asistenta Steliana Husar a fost cea care a facut totul public. Despre situația respectiva a vorbit primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Nicolae Lojigan, la emisiunea Adriana…

- Ziarul Unirea O femeie a vandalizat mai multe mașini și a cauzat pagube de mii de lei. Motivul: Autoturismele erau parcate pe trotuar, dar și pentru ca sunt poluante O femeie a vandalizat mai multe mașini și a cauzat pagube de mii de lei. Motivul: Autoturismele erau parcate pe trotuar, dar și pentru…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Hunedoara, deputatul Laurentiu Nistor, a apreciat luni ca rezultatele obtinute de social-democrati in turul al doilea al alegerilor prezidentiale reflecta votul dat de opt partide impotriva PSD, el aratandu-se multumit de scorul obtinut in judetul Hunedoara."Am…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, crede ca romanii s-au lamurit cine este Partidul Social Democrat si ca aceasta formatiune politica nu este in stare decat sa foloseasca puterea in interes propriu si sa blocheze dezvoltarea Romaniei, anunța news.ro.Orban a declarat,…

- Fostul premier Adrian Nastase nu are voie sa voteze, astfel ca, de aceasta data, a putut doar sa transmita simpatizanților un mesaj, pentru a acționa precum el, daca ar putea. Motivul pentru care nu are voie sa iși exprime opțiunea? Motivul pentru care Adrian Nastase nu are voie sa voteze Adrian Nastase…

- Un barbat din Galati al carui Audi a fost vandalizat a apelat la santaj si violenta dupa ce i s-a comunicat ca polita incheiata nu acopera si riscul pentru vandalism. Individul este judecat dupa ce a incercat sa le detemine pe angajatele unei banci sa-i dea 45.000 de lei in contul reparatiilor. Dosarul…