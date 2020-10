Stiri pe aceeasi tema

- Peste 43.000 de sanctiuni, in valoare de peste 7 milioane de lei, au fost aplicate de politisti in ultima saptamana, dupa ce au facut controale pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, a informat, vineri, Ministerul Afacerilor Interne, citat de Agerpres."Au fost aplicate 43.224…

- Peste 200 de efective de poliție și poliție locala au acționat, in ultimele 24 de ore, pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate, restaurante, terase dar si in mijloacele de transport in comun, pentru prevenirea și limitarea infectarii cu virusul…

- Un nou protest fata de purtarea mastii are loc, sambata, in Piata Universitatii din Bucuresti. Participantii, foarte multi avand alaturi de ei copii, reclama dictatura medicala si masurile sanitare luate de autoritati.

- In ultimele 24 de ore, polițiștii dambovițeni, alaturi de jandarmi și polițiști locali, au acționat in sistem integrat, in zonele aglomerate, centrele comerciale, restaurantele și localurile publice, precum și mijloacele de transport in comun, pentru a verifica modul in care se respecta prevederile…

- In ultimele 24 de ore, 129 de efective de poliție și poliție locala au desfasurat actiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate, restaurante, terase dar si in mijloacele de transport in comun, pentru prevenirea și limitarea infectarii cu virusul…

- In interiorul stadionului "Cluj Arena" a avut loc o mare petrecere privata, la care au participat circa 100 de persoane. Evenimentul s-a defașurat intr-un spațiu inchis iar persoanele prezente nu au purtat m

- Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat in sistem integrat 53 de misiuni, pe raza județului, in ultimele 24 de ore. Au fost angrenate 61 efective pentru verificarea respectarii masurilor de protecție individuala (purtarea maștii de protecție in spații…

- Premierul Ludovic Orban a prezentat in Parlament, actiunile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor locale din anul 2020 In cazul evenimentelor electorale cu prezenta fizica se limiteaza numarul maxim de participanti la 50 in aer liber si 20 in cazul evenimentelor in spatiu inchis Durata evenimentului…