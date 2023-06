Yaccarino, care a devenit CEO pe 5 iunie, le-a spus investitorilor Twitter, joi, ca compania se afla in discutii timpurii cu personalitati politice si de divertisment, cu servicii de plati si cu editori de stiri si media despre potentiale parteneriate, a declarat o sursa familiarizata cu chestiunea, care a vorbit in conditii de anonimat. Prezentarea a fost prima facuta de Yaccarino investitorilor companiei, a spus sursa. Dupa ce Musk a achizitionat Twitter in octombrie, firma de social media s-a confruntat cu luni de haos, inclusiv concedieri a mii de angajati, critici privind moderarea laxa a…