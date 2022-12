Contul lui Ye a aratat o notificare ca a fost suspendat, dupa ce una dintre postarile sale a parut anterior sa arate un simbol cu ​​svastica in interiorul unei Stele a lui David. Proprietarul miliardar al Twitter, care se autointituleaza absolutist al libertatii de exprimare, salutase revenirea rapperului, cunoscut acum sub numele de Ye, pe platforma, in octombrie. “Am incercat tot posibilul. In ciuda acestui fapt, a incalcat din nou regula noastra impotriva instigarii la violenta. Contul va fi suspendat”, a scris Musk pe Twitter, raspunzand unui utilizator al Twitter care a spus “Elon Fix Kanye…