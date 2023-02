Accesul la platforma Twitter a fost restricționat in toata Turcia , deși unele persoane blocate sub daramaturi cereau ajutorul prin intermediul acestei aplicații. Reprezentanții organizației NetBlocks susțin ca Twitter este restricționat in intreaga țara. Specialiștii arata ca datele culese in timp real demonstreaza ca platforma de socializare este blocata de unii dintre principalii furnizori de internet din Turcia. Cei de la Netblocks mai spun ca restricția „vine in contextul in care populația se bazeaza pe acest serviciu in urma seriei de cutremure devastatoare”. Nu este pentru prima oara cand…