Stiri pe aceeasi tema

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Biroul Electoral Central publica primele REZULTATE provizorii ale ALEGERILOR PREZIDENȚIALE 2019. REZULTATE ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Dupa raportarea rezultatelor din 92,32% (7.419.391 din 8.683.688) din secțiile de votare din…

- Ultimele date neoficiale de tip exit-poll, disponibile la partide, pentru ora 20.00, arata ca lupta pentru locul 2 ar putea fi transata in diaspora.Klaus Iohannis – 40% Viorica Dancila – 23% Barna – 16%Diaconu – 7%Paleologu – 6%Hunor – 4%Ramona Ioana…

- "A fost categoric o guvernare cu plus, si nu spun asta din simpatie sau antipatie, ci pe baza rezultatelor oficiale date de Eurostat, FMI si Banca Mondiala. Am vazut ca succesorul dvs, a dat ordin in PNL ca in turul I dl Iohannis sa obtine 148,5 la suta, plus ceva pe deasupra. Dumneavoastra ce procent…

- Casele de pariuri din Romania au stabilit cotele pentru alegerile prezidențiale, care vor avea loc pe 10 noiembrie. Bookmakerii au un mare favorit pentru scrutinul de peste cateva zile. Acesta este actualul președinte al Romaniei, Klaus Iohannis. La unele agenții de pariuri, liderul PNL nu are nici…

- Echipa de consilieri a candidatului PSD la alegerile prezidențiale a stabilit o strategie menita sa rastoarne eșecul de la moțiunea de cenzura și sa transforme demiterea Guvernului intr-un avantaj electoral pentru Viorica Dancila.Surse din PSD au zis STIRIPESURSE.RO ca Viorica Dancila se va…

- „In momentul in care vrei sa fii corect, ma refer la BEC, tratezi egal pe toata lumea. De exemplu, domnul Klaus Iohannis, ca și in cazul meu, are similitudini privind semnaturi cu privire la 5000 luate prin sondaj din 10% verificate din 2.000.000. Daca ne raportam la un total ajungem la vreo 40.000.…

- Viorica Dancila și-a depus astazi, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidențiale. Premierul Romaniei a fost așteptat de zeci de susținatori. ”Partidul vrea sa arate ca are forța, chiar daca a fost infrant pe 26 mai. Și are forța! E mult pana departe, asta insemnand Palatul…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat duminica la Romania TV ca in locul lui Klaus Iohannis ar ajuta-o pe Viorica Dancila sa intre in turul 2 la alegerile prezidențiale. „Poate fi un tur 2 in care daca intra Dancila castiga Iohannis. Dar daca intra Barna sau Paleologu, Iohannis poate sa piarda…